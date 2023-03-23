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Единственный в своем роде 1955 Mercedes-Benz 300SL отправляется на аукцион

Авто

Представленный в 2021 году Mercedes-Benz SL текущего поколения ведет свою историю от гоночного купе, которое стало невероятно востребованным. Модель 300SL ошеломила мир своими дверями "gullwing", когда появилась на рынке в 1954 году, и единственный в своем роде экземпляр скоро будет выставлен на аукцион.

Единственный в своем роде 1955 Mercedes-Benz 300SL отправляется на аукцион

Одним из главных экспонатов аукциона Mecum's Glendale 2023 станет 300SL 1955 года выпуска с номером шасси 5500263. Один из примерно 1 400 экземпляров, построенных с 1954 по 1957 год, и, как сообщается, это единственный экземпляр с отделкой Mittelgrün (средне-зеленый) и серым кожаным салоном.

Этот SL был первоначально доставлен в Нью-Йорк. Хотя его первые несколько десятилетий на дороге остаются загадкой, купе попало в коллекцию Фонда Indianapolis Motor Speedway в январе 1973 года и оставалось там долгое время.

Считается, что этот единственный в своем роде SL прошел полную реставрацию в конце 2000-х годов. Основную часть работ выполнил музей гоночной трассы, но некоторые работы по отделке и ремонту были поручены калифорнийской компании Scott Grundfor Company, специализирующейся на Mercedes-Benz.

Список выполненных работ включает в себя хонингование цилиндров, восстановление насоса впрыска топлива и перетяжку салона. Были установлены новые оконные уплотнители, яркие детали внешней отделки были отполированы, а подвеска была капитально отремонтирована.

В общем, этот SL выглядит так же хорошо, как и в 1955 году (если не лучше). Правда, он не совсем оригинален — цвет интерьера был изменен с серого на бежевый во время реставрации.

Интересен тот факт, что ранние SL не всегда были ценными и востребованными. Был период, когда они просто считались крутыми старыми автомобилями, и некоторые из них были модифицированы, доведены до ума или и то, и другое.

Этот автомобиль, похоже, пощадили: он все еще оснащен оригинальным, соответствующим номерам 3,0-литровым прямоточным двигателем, который передает 225 лошадиных сил на задние колеса через четырехступенчатую механическую коробку передач.

После завершения реставрационных работ SL вернулся в Индианаполис и с 2015 по 2020 год периодически выставлялся в музее трека. Сейчас он ищет новый дом и продается вместе с многочисленными документами (включая копию заводского листа сборки), фотографиями, сделанными в процессе реставрации, и горсткой запасных частей. Чтобы добавить в свою коллекцию нотку зеленого цвета, придется выложить немалую сумму: ожидается, что этот 300SL 1955 года будет продан за сумму от $1,850,000 до $2,000,000.

Если это слишком много, или классические модели Mercedes-Benz не являются вашей чашкой (зеленого) чая, в каталоге аукциона найдется что-то для каждого энтузиаста. Еще одна изюминка — Ferrari F40 1990 года выпуска с пробегом всего 3 413 миль; он может быть продан за 3,5 миллиона долларов.

А как насчет бортового Ford 1956 года? Он предлагается без резерва, и вы можете сэкономить на доставке, поместив другую классику на заднее сиденье, прежде чем ехать домой. Американские родстеры хорошо представлены, здесь есть все — от Chevrolet Corvette 1953 года (это первый год выпуска) до Cadillac XLR 2004 года, а также удивительное количество современных автомобилей, таких как Chevrolet Camaro ZL1 2022 года.

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Куратор Игорь Моржаретто
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