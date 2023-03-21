АВТОВАЗ закрыл сделку по приобретению активов NISSAN в России

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АВТОВАЗ объявил о приобретении 99% доли в уставном капитале ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" после получения одобрения российского правительства.

Сделка была заключена по цене 1 евро с оплатой в рублевом эквиваленте по курсу на день оплаты и включает опцион на выкуп компанией Nissan бывших активов в России в течение 6 лет в случае одобрения российским правительством.

В рамках соглашения АВТОВАЗ возьмет на себя ответственность за гарантийное и послепродажное обслуживание автомобилей Nissan в России, а также поставку запасных частей в дилерскую сеть японского бренда.

АВТОВАЗ — российский производитель автомобилей с производственными мощностями в Тольятти и Ижевске и крупнейшей в России официальной дилерской сетью, насчитывающей более 300 дилерских центров.

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