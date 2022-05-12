Существующая система распознавания лиц позволяет штрафовать пешеходов, которые пользуются смартфоном при переходе дороги, рассказал в интервью Pravda.Ru автоэксперт, специалист по контраварийному вождению Егор Васильев. Это поможет исполнению нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
Часто виновником дорожного происшествия, связанного с наездом на пешехода, являются люди, привыкшие не выпускать мобильный телефон из рук даже переходя через дорогу. Таких участников дорожного движения пора штрафовать наравне с водителями, и в этом поможет хорошо себя зарекомендовавшая система распознавания лиц, уверен Васильев.
"Системы распознавания лиц уже работают. Взять, к примеру, то же метро", — напомнил эксперт.
По его словам, существующее программное обеспечение сейчас позволяет камерам распознавать и штрафовать в потоке автомобилей непристегнутого или использующего смартфон водителя. Специалист отметил, что алгоритмы иногда ошибаются, но это происходит крайне редко.
У будущей системы есть единственное слабое место, считает Васильев. Пандемия приучила людей скрывать лицо медицинской маской, а значит идентифицировать такого человека компьютеру будет крайне тяжело. Тем не менее, уверен автоэксперт, высокая вероятность штрафа за использование смартфона на пешеходном переходе быстро выработает у россиян привычку смотреть по сторонам.
"Хорошие привычки меняются и формируются очень быстро", — резюмировал специалист.
С призывом штрафовать пешеходов, которые любят проверять свои соцсети или смотреть видеоролики во время перехода проезжей части, ранее уже выступал предприниматель и активист Дмитрий Давыдов.
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