В Подмосковье установили 1,5 тыс. камер фиксации непристёгнутых ремней

На дорогах Московской области продолжается внедрение системы автоматической фиксации водителей с непристёгнутыми ремнями безопасности. Как сообщают "Вести Подмосковья", всего в регионе установлено около 1,5 тыс. таких комплексов.

"Нами было принято решение о внедрении автоматической фиксации непристёгнутого ремня. За 2021 год на дорогах комплексы фотовидеофиксации выявили 2,5 тыс. случаев с непристёгнутыми ремнями", — приводит издание слова главы минтранса Московской области Алексея Гержика.

Соответствующие камеры расположены на дорогах с высокой интенсивностью движения, пояснил он. При этом штрафы выписываются только в том случае, если на снимке чётко видно нарушение. По словам Гержика, ошибки носят разовый характер.

В подмосковном минтрансе добавили, что за период с января по март на участках дорог региона с камерами контроля применения ремней не было зафиксировано ни одного ДТП со смертельными исходами.