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Автоэксперты назвали причину роста цен на шины

Авто

Участники российского авторынка сообщили, что перед зимним сезоном зимняя резина подорожала до 25%. Эксперты рассказали, почему выросла стоимость автопокрышек.

Автоэксперты назвали причину роста цен на шины

По данным автопортала "Дром", с начала года цена на покрышки выросла на 15-30% из-за сезонного фактора и повышенного спроса перед зимним периодом. Наибольшее подорожание зафиксировано в северных регионах России, куда пришли первые заморозки. В центральной части России пока не наблюдается минусовая погода, однако по по мере приближения зимы сезонная резина будет дорожать.

"С начала года цены выросли в среднем на 30%. Непопулярные шины не сильно подорожали, а популярные очень сильно — на 40%", — сообщил старший менеджер интернет-магазина "4 колеса" Юрий Низамутдинов в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

Менеджер отметил, что не помнит такого рекордного роста цен на автомобильную резину, какой наблюдается сейчас.

По мнению экспертов, одной из причин подорожания покрышек стала обязательная маркировка шин. С декабря прошлого года производители обязаны наносить на шины маркировку.

Руководитель Федерации автовладельцев Максим Едрышов назвал главной причиной роста цен последствия коронавирусных ограничений в автомобильной отрасли.

По словам Едрышова, во время локдауна подорожала резина из-за дефицита производства в РФ. Это привело к росту цен на автомобили и все комплектующие.

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C чем связано рекордное подорожание зимних шин?
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Игорь Моржаретто
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