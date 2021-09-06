АвтоВАЗ в августе сократил продажи на 32,6%

Продажи легковых автомобилей компании "АвтоВАЗ" в августе этого года снизились более чем на 32%. Это стало причиной дефицита производства полупроводников.

Как сообщается на сайте компании, продажи легкового и лёгкого коммерческого транспорта Lada упали в августе на 32,6% — до 19,428 тысячи штук.

По данным представителей компании, продажи снижаются из-за того, что в мире появился дефицит полупроводников.

"Этот фактор стал главной проблемой для всех автопроизводителей", — отметили представители компании.

Они уточнили, что в августе больше всего отдавали предпочтение семейству автомобилей Lada Vesta, второе место по популярности занял автомобиль Lada Granta, третье место разделили Niva Legend и Niva Travel.

Как рассказал президент "АвтоВАЗа" Николя Мор, компания не стала исключением и испытала на себе недостаток необходимых электронных компонентов, передаёт ТАСС.

"Сейчас компания пытается вернуться к прежнему уровню работы. Но для этого понадобится какое-то время", — отметил он.

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