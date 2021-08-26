АвтоВаз продлил приостановку производства из-за нехватки микрочипов

На "АвтоВазе" заявили о продлении приостановки линий сборки автомобилей из-за нехватки комплектующих.

Как сообщил ТАСС официальный представитель компании, из-за проблем с поставками электроники производственная линия, где собирают автомобили Lada Largus и Xray, а также Renault Sandero и Logan, будет остановлена в течение всей следующей недели.

Линии по сборке Lada Granta и Lada Niva предполагается запустить только 2 и 3 сентября.

"Производство автомобилей по-прежнему находится под негативным влиянием дефицита поставок электронных компонентов со стороны компании Bosch, которая на сегодняшний день неспособна восстановить регулярные поставки", — отметил собеседник агентства.

По его словам, предприятие "Lada Ижевск" будет работать в нормальном режиме, так как использует для производства Lada Vesta другие комплектующие.

Также сообщается, что работу некоторых производств комплектующих в Тольятти организуют "по особому графику".

Напомним, "АвтоВаз" приостановил работу всех линий по сборке машин в Тольятти из-за дефицита микрочипов с 23 августа.

Ранее в компании заявляли о возможном перезапуске производства с 30 августа.

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