РИА Новости: заместителя губернатора Краснодарского края схватили за взятку

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В пятницу, 24 мая, стало известно о задержании заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова при получении взятки.

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В пресс-службе краевой администрации добавили, что 23 мая Власов находился на своём рабочем месте. Других подробностей не было предоставлено. Правоохранительные органы пока не комментировали ситуацию.

На сайте краевой администрации указано, что с 1 декабря 2022 года Власов занимает должность вице-губернатора региона. В его обязанности входит курирование работы департаментов строительства, архитектуры, градостроительства, надзора в строительной сфере, государственной жилищной инспекции, а также министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.