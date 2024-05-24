РИА Новости: заместителя губернатора Краснодарского края схватили за взятку

В пятницу, 24 мая, стало известно о задержании заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова при получении взятки.
В пресс-службе краевой администрации добавили, что 23 мая Власов находился на своём рабочем месте. Других подробностей не было предоставлено. Правоохранительные органы пока не комментировали ситуацию.
На сайте краевой администрации указано, что с 1 декабря 2022 года Власов занимает должность вице-губернатора региона. В его обязанности входит курирование работы департаментов строительства, архитектуры, градостроительства, надзора в строительной сфере, государственной жилищной инспекции, а также министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.