В Москве задержаны организаторы незаконной миграции с помощью фиктивных браков

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В Москве задержаны лица, объединившиеся в группу с целью фасилитации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России. Их целью было найти женщин, готовых заключить фиктивные браки с мигрантами за деньги, что обеспечивало последним право на временное проживание в стране. Подробности об этом предоставила пресс-служба столичного Следственного комитета.

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Они осуществляли свои незаконные действия с января по октябрь 2022 года. Две женщины, действуя с соучастниками, заключали фиктивные браки с мигрантами. Этот план увенчался успехом: иностранцы получили право на временное проживание в соответствии с законом №115-ФЗ от 25.07.2002 "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

Однако деятельность этой группировки была пресечена городскими следователями и полицией. По факту организации незаконной миграции (ч.2 ст.322.1 УК РФ) возбуждено уголовное дело, обвиняемые признали свою вину. В настоящее время у них изъяты мобильные телефоны и документы, а также ведется поиск остальных участников группировки, сообщает "Вести Подмосковья".









