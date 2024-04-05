В одной из мечетей Казани произошел конфликт: мусульманин угрожал ножом верующему иностранцу

В одной из мечетей Казани мусульманин с ножом угрожал другому верующему из Средней Азии, вызвав тем самым возмущение автора Telegram-канала "Мулла из-за угла". Конфликт потребовал вмешательства сотрудников ОМОНа.
Автор канала выразил удивление по поводу стереотипного мышления общества, когда верующие могут видеть машины правоохранительных органов и думать, что полицейские приехали за мигрантами. Он также был шокирован тем фактом, что люди, считающие себя мусульманами, могли совершить теракт в "Крокусе" во время Рамадана.
Издание inkazan.ru обратилось в пресс-службу управления МВД России по Казани и ДУМ РТ для подтверждения информации.
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