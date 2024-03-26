В Роскачестве заявили, что мошенники могут пользоваться данными пострадавших в теракте в "Крокусе" для создания фейковых страниц в соцсетях и сбора средств

Сергей Кузьменко: мошенники стали пользоваться именами из списков пострадавших в теракте в "Крокусе" и создавать фейковые страницы в соцсетях

Аферисты могут пользоваться данными пострадавших в теракте в "Крокусе" для создания фейковых страниц в соцсетях и сбора денежных средств. Об этом сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

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"Преступники к целью получения денег могут использовать реальные имена пострадавших в теракте для создания фейковых страниц в соцсетях", — приводят его слова "РИА Новости".

Он добавил, что жертвы мошенников могут им поверить, если заглянут в опубликованный список пострадавших, ведь данные будут совпадать.

Кузьменко призвал россиян тчательно проверять реквизиты благотворительных организаций прежде чем отправить материальную помощь.