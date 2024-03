В Роскачестве заявили, что мошенники могут пользоваться данными пострадавших в теракте в "Крокусе" для создания фейковых страниц в соцсетях и сбора средств

Аферисты могут пользоваться данными пострадавших в теракте в "Крокусе" для создания фейковых страниц в соцсетях и сбора денежных средств. Об этом сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Фото: unsplash.com by Gilles Lambert is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication