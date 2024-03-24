Агрессивная женщина заявила бортпроводникам в полёте, что принесла с собой бомбу

112: агрессивная пассажирка в аэропорту Шереметьево заявила, что пронесла с собой бомбу

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Издание 112 сообщило о ЧП в аэропорту Шереметьево: неадекватная женщина заявила бортпроводникам перед вылетом самолёта в Ереван, что у неё в рюкзаке лежит бомба. Рейс отменили.

Фото: Wikipedia by Albert Domasin is licensed under CC BY 2.0

По словам других пассажиров женщина вела себя агрессивно, нецензурно бранилась, не отвечала на призывы успокоиться и вести себя в рамках приличий. В то же время сообщение о бомбе в её рюкзаке по всей вероятности является ложным. В аэропорту Шереметьево установлен тщательный досмотр всего багажа и всей ручной клади. Все вещи проходят не только через металлодетектор, но и через сканеры. Тем более, сейчас в аэропортах Москвы меры досмотра ещё более усилены в связи с недавним терактом в Красногорске. Однако по правилам даже в случае почти заведомо ложного сообщения о бомбе на борту рейс не может быть поднят в воздух, или, если он уже в пути, должен быть немедленно направлен на посадку.

Женщине может грозить реальный тюремный срок, поскольку её действия нарушают сразу несколько статей Уголовного кодекса РФ.