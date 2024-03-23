ФСБ сообщила, что теракт в "Крокус Сити Холле" тщательно готовился, а боевики имели контакты на Украине

Боевики, устроившие стрельбу в подмосковном "Крокус Сити Холле", намеревались пересечь российско-украинскую границу и имели контакты на Украине, сообщили в ФСБ России.
Ране Центр общественный связей (ЦОС) ФСБ сообщил о задержании 11 человек, причастных к теракту в подмосковном торгово-развлекательном центре, в том числе четырех непосредственных исполнителей террористического акта.
По данным ЦОС, атака на "Крокус" была тщательно спланирована, применявшееся террористами оружие было заранее спрятано в тайнике. Задержанных в Брянской области боевиков этапируют в Москву, сообщили в ФСБ.
Ранее эксперт Алексей Ярошенко заявил, что исполнителей теракта в "Крокусе" могли завербовать на территории России, а готовить на Украине.
Подробную информацию о теракте читайте в сюжете Pravda.Ru.
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