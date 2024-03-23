"Скорее всего, сложная схема". Эксперт Ярошенко предположил, что устроившие теракт в "Крокусе" боевики могли быть завербованы в России

Эксперт Ярошенко: первичная вербовка террористов из "Крокуса" могла проходить в России

1:19 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Боевики, устроившие теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле", могли быть завербованы на территории России, заявил "Абзацу" политолог, эксперт по внутренней политике Алексей Ярошенко.

Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Я думаю, что первичная вербовка могда произойти на территории России. После этого они могли вернуться в Таджикистан, оттуда выехать на Украину. Там пройти подготовку, вернуться опять в Таджикистан или какую-то третью страну — это пока не подтверждено. И дальше их как трудовых мигрантов туда могли вернуть", — сказал Ярошенко.

Эксперт отметил, что террористов не смогли бы подготовить на территории России, так как их бы вычислили российские спецслужбы.

"Скорее всего там какая-то сложная схема с ответвлениями, с попытками запутать наши спецслужбы", — добавил политолог.

Ранее стало известно, что машина с задержанными террористами направлялась в сторону границы с Украиной.

Вечером 22 марта в торговый центр "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошел теракт. Группа вооруженных людей, ворвавшись в здание, убила охрану и устроила стрельбу по посетителям. После этого в торговом центре вспыхнул сильный пожар. Сообщается о десятках погибших и раненых, в том числе детей.

Больше информации о теракте в "Крокус Сити Холле" читайте в сюжете Pravda.Ru.