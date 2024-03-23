"Скорее всего, сложная схема". Эксперт Ярошенко предположил, что устроившие теракт в "Крокусе" боевики могли быть завербованы в России

Боевики, устроившие теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле", могли быть завербованы на территории России, заявил "Абзацу" политолог, эксперт по внутренней политике Алексей Ярошенко.
"Я думаю, что первичная вербовка могда произойти на территории России. После этого они могли вернуться в Таджикистан, оттуда выехать на Украину. Там пройти подготовку, вернуться опять в Таджикистан или какую-то третью страну — это пока не подтверждено. И дальше их как трудовых мигрантов туда могли вернуть", — сказал Ярошенко.
Эксперт отметил, что террористов не смогли бы подготовить на территории России, так как их бы вычислили российские спецслужбы.
"Скорее всего там какая-то сложная схема с ответвлениями, с попытками запутать наши спецслужбы", — добавил политолог.
Ранее стало известно, что машина с задержанными террористами направлялась в сторону границы с Украиной.
Вечером 22 марта в торговый центр "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошел теракт. Группа вооруженных людей, ворвавшись в здание, убила охрану и устроила стрельбу по посетителям. После этого в торговом центре вспыхнул сильный пожар. Сообщается о десятках погибших и раненых, в том числе детей.
Больше информации о теракте в "Крокус Сити Холле" читайте в сюжете Pravda.Ru.
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