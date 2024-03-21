ЧП на руднике в Приамурье превысило изначальную оценку более чем в 20 раз

Почти в 22 раза обвал на руднике в Приамурье превысил изначальную оценку

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Почти в 22 раза масштаб ЧП на руднике в Амурской области превысил изначальную оценку. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Фото: 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Весь объем прорыва горной массы на аварийный участок рудника составил около 194,5 тысячи кубометров", — говорится в сообщении.

Отметим, что в СК уже возбуждено уголовное дело. Спасатели из дальневосточных регионов и Кемеровской области продолжают искать горняков. МЧС работает круглосуточно.

Обрушение на руднике "Пионер" в Зейском округе случилось 18 марта в 20:40 по местному времени. Под завалами до сих пор находятся 13 человек.

Ранее стало известно, что скважину протяженностью 53 метра пробурили сотрудники МЧС на руднике "Пионер".