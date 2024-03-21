ЧП на руднике в Приамурье превысило изначальную оценку более чем в 20 раз

Почти в 22 раза масштаб ЧП на руднике в Амурской области превысил изначальную оценку. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
"Весь объем прорыва горной массы на аварийный участок рудника составил около 194,5 тысячи кубометров", — говорится в сообщении.
Отметим, что в СК уже возбуждено уголовное дело. Спасатели из дальневосточных регионов и Кемеровской области продолжают искать горняков. МЧС работает круглосуточно.
Обрушение на руднике "Пионер" в Зейском округе случилось 18 марта в 20:40 по местному времени. Под завалами до сих пор находятся 13 человек.
Ранее стало известно, что скважину протяженностью 53 метра пробурили сотрудники МЧС на руднике "Пионер".
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.