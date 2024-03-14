Трагедия в Тюмени: Женщина погибла, выпав с балкона в ЖК 'Малахово

Известны подробности смертельного падения женщины в ЖК «Малахово» в Тюмени

1:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Вечером накануне в Тюмени, 13 марта, около восьми часов, жители третьего подъезда дома по улице Широтная, 190 (ЖК "Малахово"), обнаружили тело женщины под окнами. Сотрудники скорой медицинской помощи, вызванные на место происшествия, констатировали смерть жительницы города — сообщает Megatyumen. ru.

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Полицейские прибыли на место происшествия. Участковый обошел все квартиры, пытаясь определить, из какой квартиры выпала женщина, и даже попросил помощи у жильцов в общедомовом чате. Местные жители, ссылаясь на слова участкового, сообщили "Мегатюмени", что погибшей было 45 лет, и она проживала не в этом доме, а в соседнем. Поднявшись на балкон общего пользования на 14-м этаже с собственным стулом, женщина провела последние минуты своей жизни.

Записи видеонаблюдения, которые стали доступны редакции, показывают, что при падении погибшая ударилась о перила входной лестницы, что привело к отрыву голени правой ноги. Также на видео видно, что в первые секунды после падения женщина была еще жива — она дышала и даже двигала левой ногой.

Очевидцы сообщили, что тело оставалось прикрытым возле подъезда более трех часов, пока его не убрали. После этого неизвестный мужчина отмывал кровь на асфальте. В настоящее время место происшествия покрыто снегом.

В Следственном комитете по Тюменской области сообщили корреспонденту, что проводится проверка по данному факту. Расследуются все обстоятельства гибели.

Местные жители утверждают, что это не первый случай подобного происшествия в их доме — ранее там уже погиб мужчина.