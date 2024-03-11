Летевшая в Сочи россиянка обругала попутчиков матом и подралась с полицейскими

Летевшую в Сочи девушку сняли с рейса за нецензурную брань и драку

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Россиянку, собиравшуюся лететь из Москвы в Сочи, сняли с рейса за то, что она обругала матом попутчиков и бортпроводников.

Фото: flickr.com by Bill Abbott is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Когда девушка и её спутник зашли в самолёт, они сразу же начали выкрикивать нецензурные ругательства в адрес всех, кто находился на борту. Командир воздушного судна, узнав о происходящем, обратился к дебоширам по громкой связи и вынес им предупреждение. Мужчина понял и успокоился, но девушка продолжала кричать.

На борт вызвали полицию, и правоохранители, взяв девушку под руки, стали выводить её из самолёта. Возмущённая пассажирка стала их бить. Если бы она воздержалась от побоев, ей грозил бы только административный штраф, но теперь она рискует стать фигуранткой уголовного дела.

Полицейские рассказали, что девушка курила на перроне и некультурно себя вела.