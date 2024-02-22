Один кот пропал в вентиляционной шахте в столице РФ

В окрестностях Бирюлево в Москве около недели назад произошёл случай, когда один из котов провалился в вентиляционный люк. Зоозащитница Юлия поделилась информацией с Телеканалом "360" о сложностях, возникших при спасении животного.
Инцидент произошёл на шестнадцатом этаже, когда одна женщина случайно оставила открытым вентиляционный люк в своей квартире. Её кошки начали исследовать это место и попали на чердак. Владелица квартиры не закрыла люк, и в итоге один из котов исчез.
Хозяйку животного уже посетили спасатели, а также сама Юлия и добровольцы из организации "СпасРезерв". Однако, несмотря на усилия, специалистам не удалось получить доступ к чердаку. Над крышей есть ещё одна дверь, к ключам от которой управляющая компания не предоставила доступ.
Юлия допустила, что животное могло заблудиться в одной из вентиляционных труб.
"История продолжается уже где-то неделю. Мы не можем ничего сделать. Сегодня вызывали платных мастеров, ГБУ "Жилищник" не дал им ключи, сказал, завтра приходите", — отметила Юлия.
Зоозащитница надеется, что кот ещё жив.
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