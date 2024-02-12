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ФСБ расследует махинации в Росавиации: вывезенные из РФ борта "всплыли" на Украине

ФСБ проводит обыски в Росавиации из-за вывоза самолётов и вертолётов за пределы РФ

2:00
Происшествия

Федеральная служба безопасности провела обыски и изъятие документов в офисе Федерального агентства воздушного транспорта — высокопоставленных сотрудников ведомства подозревают в выводе из-под юрисдикции РФ 59 самолётов и вертолётов.

Как пишут "Известия", три из вертолётов, выведенных из-под российской юрисдикции, позже принимали участие в боевых действиях в составе ВСУ. В махинациях с российскими гражданскими бортами подозревают сразу нескольких чиновников, их обвиняют в преступной халатности и превышении должностных полномочий.

"Были изъяты предметы и документы, подтверждающие незаконность действий сотрудников Росавиации и иных неустановленных лиц по снятию с регистрационного учёта воздушных судов", — приводит издание слова одного из своих источников в органах госбезопасности.

Установлено, что после начала специальной военной операции подозреваемые в нарушение указов президента РФ снимали с регистрации гражданские самолёты и вертолёты, предоставляли ложную информацию о нахождении их за пределами России. В результате из-под российской юрисдикции было выведено 59 бортов, 36 из них проданы за рубеж, в том числе восемь — в недружественные Российской Федерации страны.

Издание указывает, что именно эти махинации могли стать причиной увольнения главы Росавиации Александра Нерадько в начале осени прошлого года. Источники не исключат вероятности включения его в число подозреваемых по расследуемым уголовным делам.

Добавим, что через год после начала СВО премьер-министр России Михаил Мишустин объявил Нерадько выговор за систематическое неисполнение им должностных обязанностей, связанных с поручениями правительства и Министерства транспорта РФ.

По некоторым данным, оставив должность в Росавиации, Нерадько устроился на работу в "Норникель", но буквально на днях уволился и оттуда из-за "конфликта интересов". В компании не комментируют эту информацию.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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