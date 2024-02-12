ФСБ расследует махинации в Росавиации: вывезенные из РФ борта "всплыли" на Украине

Федеральная служба безопасности провела обыски и изъятие документов в офисе Федерального агентства воздушного транспорта — высокопоставленных сотрудников ведомства подозревают в выводе из-под юрисдикции РФ 59 самолётов и вертолётов.
Как пишут "Известия", три из вертолётов, выведенных из-под российской юрисдикции, позже принимали участие в боевых действиях в составе ВСУ. В махинациях с российскими гражданскими бортами подозревают сразу нескольких чиновников, их обвиняют в преступной халатности и превышении должностных полномочий.
"Были изъяты предметы и документы, подтверждающие незаконность действий сотрудников Росавиации и иных неустановленных лиц по снятию с регистрационного учёта воздушных судов", — приводит издание слова одного из своих источников в органах госбезопасности.
Установлено, что после начала специальной военной операции подозреваемые в нарушение указов президента РФ снимали с регистрации гражданские самолёты и вертолёты, предоставляли ложную информацию о нахождении их за пределами России. В результате из-под российской юрисдикции было выведено 59 бортов, 36 из них проданы за рубеж, в том числе восемь — в недружественные Российской Федерации страны.
Издание указывает, что именно эти махинации могли стать причиной увольнения главы Росавиации Александра Нерадько в начале осени прошлого года. Источники не исключат вероятности включения его в число подозреваемых по расследуемым уголовным делам.
Добавим, что через год после начала СВО премьер-министр России Михаил Мишустин объявил Нерадько выговор за систематическое неисполнение им должностных обязанностей, связанных с поручениями правительства и Министерства транспорта РФ.
По некоторым данным, оставив должность в Росавиации, Нерадько устроился на работу в "Норникель", но буквально на днях уволился и оттуда из-за "конфликта интересов". В компании не комментируют эту информацию.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.