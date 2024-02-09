Москвич спасён из горящей квартиры на северо-востоке Москвы

Один человек госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате пожара, произошедшего в квартире на Алтуфьевском шоссе

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В северо-восточной части столицы РФ произошло возгорание. Огонь охватил квартиру в одном из многоэтажных домов. Есть пострадавший, состояние которого оценивается как тяжёлое.

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Как проинформировал источник Телеканала "360", в экстренные службы позвонили два раза. Инцидент случился в квартире 12-этажного дома на Алтуфьевском шоссе. Спасателям пришлось вскрыть дверь. В помещении был густой дым.

Огонь охватил личные вещи и мебель на кухне. К 07:34 огонь потушили. Один человек пострадал, он госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Профессия Пожарный