В северо-восточной части столицы РФ произошло возгорание. Огонь охватил квартиру в одном из многоэтажных домов. Есть пострадавший, состояние которого оценивается как тяжёлое.
Как проинформировал источник Телеканала "360", в экстренные службы позвонили два раза. Инцидент случился в квартире 12-этажного дома на Алтуфьевском шоссе. Спасателям пришлось вскрыть дверь. В помещении был густой дым.
Огонь охватил личные вещи и мебель на кухне. К 07:34 огонь потушили. Один человек пострадал, он госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.