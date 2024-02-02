Целился в снег: мужчина выстрелил в омича из ружья после ссоры на парковке

Стрельба на улице Омска: задержан стрелок, пострадавшему грозит тяжкое вредение здоровью

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Утренний конфликт на парковке в Омске перерос в стрельбу, когда один из омичей, взявшись за охотничье ружье, выстрелил в другого участника конфликта. Пострадавшего, получившего выстрел в голень, быстро доставили в больницу. Стрелок, 25-летний омич, был задержан сотрудниками УМВД и Росгвардии. У него изъяли официально зарегистрированное ружье.

Фото: мвд.рф

По данному инциденту уже начато уголовное дело по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия"). В ходе допроса стрелок утверждал, что стрелял в снег и почувствовал опасность от собеседника, что явилось мотивацией для выстрела. Об это сообщает gorod55.ru.

Стрелку грозит до 10 лет заключения, а в настоящее время ему временно запрещено покидать место жительства в темное время суток, находиться в людных местах и пользоваться интернетом.

Этот инцидент произошел вскоре после ужасного случая, когда 32-летний омич, из-за личной неприязни, задушил 78-летнюю пенсионерку на улице 5-я Рабочая. Преступник был задержан на месте преступления, и проверка по данному делу продолжается.