Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Песков: в РФ готовится перечень президентских поручений по миграционной тематике
Очень диетично и малокалорийно: оригинальные чебуреки из кабачков с ветчиной и сыром
Актриса Мария Шукшина раскритиковала Чебурашку в радужной шапке: выглядит не добрым
Мурлыканье - не только от счастья и стресса, у него есть целебные свойства
Раскрыты главные страхи российских туристов
Фицо: РФ не потерпит военное поражение, сколько денег в Украину ни вливай
В Финляндии заявили о том, что Запад вступил в новую холодную войну с Россией
Киноафиша назвала актёром года Педро Паскаля
Новогодний макияж 2024: тренды, подбор по цвету

Из-за появления БПЛА в калужском аэропорту ввели план "Ковёр"

0:35
Происшествия

Днем в пятницу, 22 декабря, в международном аэропорту "Калуга" введен план "Ковер". Это связано с появлением БПЛА в небе над регионом. Прилеты и вылеты из воздушной гавани временно запрещены.

Из-за появления БПЛА в калужском аэропорту ввели план "Ковёр"
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ранее глава региона Владислав Шапша заявил, что в Дзержинском районе сбиты три беспилотника. Отмечается, что в ближайшее время из Калуги должны были вылететь рейсы в Санкт-Петербург и Ереван.

Напомним, ранее план "Ковер" был введён в трех столичных аэропортах.

Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Соседи обомлеют от восторга: этот дивный кустарник затмит розу и сирень

Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).

Этот дивный кустарник цветёт так, что прохожие млеют от восторга
В Польше признали превосходство российской армии над украинской
В стране — ближайшем союзнике Киева — предрекли крах Украины
Бутоны спатифиллума станут огромными, как парус корабля: простые советы по уходу обеспечат хороший рост
Рассада огурцов будет мощной, если перед высадкой ее подкормить этим средством
Запад конфискует замороженные активы РФ, но не для передачи Украине Любовь Степушова Юлия Тимошенко: "Есть только два пола — мужской и женский" Дмитрий Плотников Пустые заводы и полные офисы с магазинами: где стыдятся работать россияне Олег Володин
Рассада томатов не перерастёт и не вытянется: агроном предложил хитрый метод — саженцы будут крепкими
Салат из печени трески подаём по-новому: порционно в стаканах
Вспышки опасного гриппа начались по всей России
Вспышки опасного гриппа начались по всей России
Последние материалы
Раскрыты главные страхи российских туристов
В Финляндии заявили о том, что Запад вступил в новую холодную войну с Россией
Киноафиша назвала актёром года Педро Паскаля
Новогодний макияж 2024: тренды, подбор по цвету
Запад конфискует замороженные активы РФ, но не для передачи Украине
Черные дыры существовавшие на заре времен, могли пожирать звезды изнутри
Вкуснейший, но при этом бюджетный салат на новогодний стол всего из четырёх простых ингредиентов
Байопиком года в отечественной киноиндустрии назвали сериал "Король и Шут"
Киев потребовал помощи в возвращении сбежавших от мобилизации украинцев
Спикер парламента Армении: Россия наш союзник
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников