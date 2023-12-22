Из-за появления БПЛА в калужском аэропорту ввели план "Ковёр"

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Днем в пятницу, 22 декабря, в международном аэропорту "Калуга" введен план "Ковер". Это связано с появлением БПЛА в небе над регионом. Прилеты и вылеты из воздушной гавани временно запрещены.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ранее глава региона Владислав Шапша заявил, что в Дзержинском районе сбиты три беспилотника. Отмечается, что в ближайшее время из Калуги должны были вылететь рейсы в Санкт-Петербург и Ереван.

Напомним, ранее план "Ковер" был введён в трех столичных аэропортах.