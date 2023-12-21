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Школьник в Брянске набросился на одноклассников прямо во время урока после сделанного ему замечания

0:51
Происшествия

В одной из школ Брянска 12-летний учащийся устроил погром в классе после того, как ему сделали замечание.

Школьник в Брянске набросился на одноклассников прямо во время урока после сделанного ему замечания
Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

Как сообщает Telegram-канал Shot, в одной из гимназий города шёл урок, во время которого один из учеников начал свистеть. Преподаватель сделала ему замечание, другие учащиеся тоже попросили мальчика прекратить насвистывать.

Однако их просьбы возымели обратный эффект: школьник словно сорвался с цепи. Он поднял крик, начал переворачивать парты и кинулся на других детей, которые убегали от него в коридор.

Учителя и другие ученики удержали хулигана на месте, не позволив ему ни на кого накинуться. В школу приехала полиция. Теперь эксперты будут разбираться, что стало причиной нервного срыва у мальчика.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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