Мэр Бузулука прокомментировал обрушение потолка в городской школе

Мэр города Бузулука Владимир Песков прокомментировал сообщения о предполагаемом обрушении потолка в школе №13. По его словам, рабочие специально провели работы по удалению штукатурки и кусков цемента с потолка еще в период осенних каникул, когда в здании не было детей.

Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.