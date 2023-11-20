Мэр Бузулука прокомментировал обрушение потолка в городской школе

Мэр города Бузулука Владимир Песков прокомментировал сообщения о предполагаемом обрушении потолка в школе №13. По его словам, рабочие специально провели работы по удалению штукатурки и кусков цемента с потолка еще в период осенних каникул, когда в здании не было детей.

Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

В ответ на информацию об обрушении потолка в школе №13 мэр опубликовал официальный комментарий по этому поводу. Владимир Песков утверждает, что опубликованные ранее фотографии не отражают реальную ситуацию: рабочие целенаправленно осуществили очистку потолка от штукатурки и цемента во время осенних каникул с целью предотвратить возможные происшествия, учитывая, что в это время в школе не было учащихся.

"Обрушение потенциально опасного участка потолка в одном из коридоров на первом этаже, а также в помещении для мытья рук было специально выполнено рабочими во время осенних каникул и выходных, когда в здании не находились дети. Это было предпринято для того, чтобы исключить возможные инциденты во время учебного процесса, такие как обрушение штукатурки с потолка", — заявил глава Бузулука.

Ранее фотографии, якобы изображающие обрушившуюся потолочную плитку, были опубликованы в ТГ-канале "Бузулук ВКурсе".