В Нью-Йорке бездомный мужчина в возрасте 27 лет атаковал прохожих в метро, ранив пенсионера и спящего пассажира, сообщает New York Post. 12 ноября мужчина без определённого места жительства вышел из приюта для бездомных в Бруклине и сначала напал на 38-летнего прохожего, нанеся удар по лицу. Затем он ножом ранил 70-летнего мужчину.
Согласно изложенной позже информации полиции, третье нападение произошло всего через 10 минут. Злоумышленник вошел в поезд метро и напал на спящего пассажира, нанеся удар ножом в шею 26-летнего мужчины.
Пострадавших госпитализировали, на данный момент их состояние оценивается как стабильное. Бродягу арестовали через несколько часов после серии инцидентов, ему уже предъявлены обвинения в нападении с применением оружия. Мотивы его поступков пока остаются неизвестными.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Бойцы спецназа ФРГ в течение 34 часов штурмовали дом предполагаемого выходца из России Ойгена (Евгения) в Бранденбурге.