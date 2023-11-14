В Нью-Йорке бродяга бросился с ножом на людей и поранил троих

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Нью-Йорке бездомный мужчина в возрасте 27 лет атаковал прохожих в метро, ранив пенсионера и спящего пассажира, сообщает New York Post. 12 ноября мужчина без определённого места жительства вышел из приюта для бездомных в Бруклине и сначала напал на 38-летнего прохожего, нанеся удар по лицу. Затем он ножом ранил 70-летнего мужчину.

Фото: openverse by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0.

Согласно изложенной позже информации полиции, третье нападение произошло всего через 10 минут. Злоумышленник вошел в поезд метро и напал на спящего пассажира, нанеся удар ножом в шею 26-летнего мужчины.

Пострадавших госпитализировали, на данный момент их состояние оценивается как стабильное. Бродягу арестовали через несколько часов после серии инцидентов, ему уже предъявлены обвинения в нападении с применением оружия. Мотивы его поступков пока остаются неизвестными.

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