В Оренбурге пассажир угрожал ножом таксисту за требование оплатить поездку

1:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Оренбурге один из пассажиров отказался платить за поездку и попытался ограбить водителя такси, воспользовавшись ножом. Об этом сообщает официальный сайт органов внутренних дел области.

Фото: "Yellow Taxi Cab in Motion" by Image Catalog is marked with CC0 1.0.

Пострадавший 47-летний мужчина обратился в полицию, сообщив о том, что стал жертвой разбойного нападения. Он рассказал, что столкнулся с агрессией со стороны клиента.

Когда он доставил молодого человека до места назначения и запросил оплату за поездку, последний угрожающим образом приложил нож к его шее и указал сумму, которую ожидал получить в виде денежного перевода от потерпевшего.

Водитель стал сопротивляться и начал драку, в ходе которой ему удалось вырвать нож у нападавшего и привлечь внимание окружающих криком о помощи. Преступник покинул салон автомобиля и скрылся в неизвестном направлении.

Спустя некоторое время подозреваемого задержали. Оказалось, что им был 23-летний житель Оренбурга, ранее имеющий судимости. В отношении него было возбуждено новое уголовное дело, и в данный момент он находится в временном заключении.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.