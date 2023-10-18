Руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов проинформировал о повреждении многоквартирного жилого дома в городе Запорожье, который остаётся под контролем киевского режима.
По его словам, ракета системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины ошибочно нанесла удар по зданию. Он пояснил, что это привело к двум жертвам среди мирного населения. Как подчеркнул глава движения, в списке пострадавших значится один человек.
"В результате криворуких действий ПВО ВСУ произошло попадание ракеты в многоквартирный дом в центре города", — отметил Рогов в Telegram.
Он добавил, что удар спровоцировал разрушение восьми квартир.
Ранее Рогов заявил об изменении тактики ВСУ на Запорожском направлении. Руководитель движения уточнил, что украинские военные отказались от наступательных действий и заменили их локальными сражениями.
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