Ракета ПВО Украины повредила жилой дом в Запорожье, два человека погибли

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов проинформировал о повреждении многоквартирного жилого дома в городе Запорожье, который остаётся под контролем киевского режима.

Фото: Openverse

По его словам, ракета системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины ошибочно нанесла удар по зданию. Он пояснил, что это привело к двум жертвам среди мирного населения. Как подчеркнул глава движения, в списке пострадавших значится один человек.

"В результате криворуких действий ПВО ВСУ произошло попадание ракеты в многоквартирный дом в центре города", — отметил Рогов в Telegram.

Он добавил, что удар спровоцировал разрушение восьми квартир.

Ранее Рогов заявил об изменении тактики ВСУ на Запорожском направлении. Руководитель движения уточнил, что украинские военные отказались от наступательных действий и заменили их локальными сражениями.