На мусорной свалке в городе Бердянске произошло возгорание

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В четверг произошло пожарное возгорание на местной свалке твердых бытовых отходов в городе Бердянске, Запорожская область.

Фото: openverse.org

Огонь распространился и затронул площадь более 50 гектаров. Об этом сообщено в официальном Telegram-канале администрации города.

"Сегодня во второй половине дня произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов городе Бердянск. В данном случае, возгорание охватило более 50 га территории", — говорится в сообщении.

Силы и средства МЧС из Бердянска, Мелитополя и других районов Запорожской области привлечены для ликвидации и потушения пожара.

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