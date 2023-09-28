На мусорной свалке в городе Бердянске произошло возгорание

В четверг произошло пожарное возгорание на местной свалке твердых бытовых отходов в городе Бердянске, Запорожская область.
Огонь распространился и затронул площадь более 50 гектаров. Об этом сообщено в официальном Telegram-канале администрации города.
"Сегодня во второй половине дня произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов городе Бердянск. В данном случае, возгорание охватило более 50 га территории", — говорится в сообщении.
Силы и средства МЧС из Бердянска, Мелитополя и других районов Запорожской области привлечены для ликвидации и потушения пожара.
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