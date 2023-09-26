Развожаева возмутил случай, когда детей не пустили в бомбоубежище: запредельный идиотизм

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил возмущение вопиющим случаем, когда охранник не разрешил спрятаться в одном из бомбоубежищ города взрослым с детьми в то время, когда звучала воздушная тревога.

Фото: Телеграм-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

"Случай, который произошел накануне в ДКР (Дворец культуры рыбаков - Прим. ред.), когда охранник попросил людей уйти из здания и идти в "свои" укрытия, — запредельный идиотизм, либо сознательное вредительство", - написал Развожаев в своём Telegram-канале.

Губернатор пообещал "жёстко" разобраться с этим случаем.

Ранее в соцсетях города появилось видео, автор которого рассказал, что группу взрослых с детьми во время воздушной тревоги вечером не пустили в укрытие здания севастопольского Дворца культуры рыбаков. Охранник учреждения объяснил, что здесь могут прятаться только сотрудники, и порекомендовал перепуганным людям бежать в "свои" бомбоубежища.

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