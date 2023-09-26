Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ПВО Белгорода сбила беспилотник ВСУ
Финансовая дисциплина для транжир: 6 лёгких способов сэкономить деньги
Белый дом: у США хватит денег на финансирование Украины лишь на несколько недель
Певец Григорий Лепс рассказал, как пятая точка помогает добиться успеха
Урбанист Светличный призвал выделить отдельную полосу для беспилотных автомобилей
Источник в Париже назвал главную причину ссоры Ренаты Литвиновой и Земфиры*
Мигрант предпринял попытку дачи взятки полицейскому в аэропорту на Ставрополье
В Приморье выставлен на продажу самый дорогой щенок
Воздушная тревога объявлена по всей Украине из-за взлетевшего самолёта ВКС РФ

Развожаева возмутил случай, когда детей не пустили в бомбоубежище: запредельный идиотизм

1:00
Происшествия

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил возмущение вопиющим случаем, когда охранник не разрешил спрятаться в одном из бомбоубежищ города взрослым с детьми в то время, когда звучала воздушная тревога.

Развожаева возмутил случай, когда детей не пустили в бомбоубежище: запредельный идиотизм
Фото: Телеграм-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

"Случай, который произошел накануне в ДКР (Дворец культуры рыбаков - Прим. ред.), когда охранник попросил людей уйти из здания и идти в "свои" укрытия, — запредельный идиотизм, либо сознательное вредительство", - написал Развожаев в своём Telegram-канале.

Губернатор пообещал "жёстко" разобраться с этим случаем.

Ранее в соцсетях города появилось видео, автор которого рассказал, что группу взрослых с детьми во время воздушной тревоги вечером не пустили в укрытие здания севастопольского Дворца культуры рыбаков. Охранник учреждения объяснил, что здесь могут прятаться только сотрудники, и порекомендовал перепуганным людям бежать в "свои" бомбоубежища.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Российский офицер попал под суд из-за болезни

Мобилизованного бойца обвинили в дезертирстве, однако боец объяснил произошедшее.

Российский офицер из Екатеринбурга отрицает вину в дезертирстве
Собчак рассказала о 40-минутном разговоре с Кадыровым: Почему ты трогаешь мою семью?
Собчак после разговора с Кадыровым приготовила команду к отъезду за рубеж
Композитор Игорь Крутой показал, как прошла встреча с Татьяной Тарасовой
Гостиница, склады, комплекс "Морвокзала": Одесса под плотным огнём
Сотни лет Литва говорила по-русски Сергей Лебедев Новая провокация на севере Косова: Приштина винит Белград Михаил Плисюк ВКС РФ ударили по морвокзалу в Одессе, обеспечив нужный медийный эффект Любовь Степушова
ГИБДД уже стала отбирать права у водителей за плёнки на фарах
Важно, что сгорело в паркинге гостиницы морвокзала в Одессе
ЧВК "Вагнер" возвращается на СВО — ВСУ в панике
ЧВК "Вагнер" возвращается на СВО — ВСУ в панике
Последние материалы
Командующий Черноморским флотом РФ объявился после сообщений о его гибели
Врач-диетолог рассказала про опасные сочетания творога с другими продуктами
В войсках ВС Украины возник конфликт с инструкторами НАТО
Елена Вяльбе призвала Исинбаеву "закрыть рот" и "жить в своей Испании"
Bild*: в Германии порноактёра обвинили в изнасиловании украинской беженки-писательницы
Стало известно о городе в Ставропольском крае, где отсутствуют случаи заражения коронавирусом
Актриса Рената Литвинова показала, как прошли откровенные съемки для журнала
Песков высказался по поводу гибели командующего ЧФ Соколова
Стало известно, куда пропала Кристина Орбакайте после начала СВО: живёт в Нью-Йорке
Дарья Митина: КНДР — стратегической союзник России на много веков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников