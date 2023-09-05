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Россиянин на электросамокате попал в смертельное ДТП

Происшествия

5 сентября в Перми на улице Промышленной произошло столкновение мужчины на электросамокате с джипом, в результате которого самокатчик погиб. Инцидент был зарегистрирован в МВД Пермского края.

Россиянин на электросамокате попал в смертельное ДТП
Фото: openverse

По информации "АИФ-Прикамье", автомобиль LEXUS LX 570 с 50-летним водителем за рулем двигался по улице Промышленной в направлении улицы Космонавта Леонова и столкнулся с 26-летним мужчиной, управлявшим электросамокатом. Этот инцидент привел к смертельной травме для владельца самоката. Полиция проводит расследование обстоятельств данного ДТП.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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