С Киевского вокзала в столице России Москве эвакуировали пассажиров из-за угрозы взрыва, сообщили в экстренных службах.
Ранее поступило сообщение о возможном минировании здания.
"Поступило сообщение об угрозе взрыва Киевского вокзала. В целях безопасности проводится эвакуация", — сообщил источник ТАСС.
Согласно информации. на месте отработали экстренные службы, но взрывчатку не нашли.
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