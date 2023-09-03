В Москве эвакуировали Киевский вокзал из-за угрозы взрыва

0:27 Your browser does not support the audio element. Происшествия

С Киевского вокзала в столице России Москве эвакуировали пассажиров из-за угрозы взрыва, сообщили в экстренных службах.

Фото: openverse

Ранее поступило сообщение о возможном минировании здания.

"Поступило сообщение об угрозе взрыва Киевского вокзала. В целях безопасности проводится эвакуация", — сообщил источник ТАСС.

Согласно информации. на месте отработали экстренные службы, но взрывчатку не нашли.

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