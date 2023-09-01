В Хакасии двое безработных от скуки сообщили о минировании

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Хакасии возбуждено уголовное дело в отношении двух лиц за ложные сообщения о взрывах и угрозах взрыва бомбы. УФСБ по Хакасии сообщило, что в августе 2023 года эти два человека позвонили в службу экстренной помощи (112) и ложно сообщили о взрыве в Абакане и наличии бомбы в жилом доме в Абазе.

Фото: "IP Telephone" by Hades2k is licensed under CC BY-SA 2.0.

Дальнейшие расследования показали, что эти сообщения были не более чем розыгрышами, не было никаких реальных признаков террористической деятельности или угроз взрыва. Причастные к этому лица признали, что их действия были задуманы как хулиганские.

В итоге в отношении них возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об актах терроризма, предусмотренное частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации.

И ФСБ, и полиция сейчас проводят всестороннее расследование, направленное на выявление всех деталей и обстоятельств, связанных с преступлением, сообщает newkhakasiya.online.

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