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Борт авиакомпании EasyJet окутал туман, что вызвало переполох у туристов

2:00
Происшествия

Густой туман, окутавший салон самолета с пассажирами на борту, вызвал настоящий ажиотаж среди туристов. Ролик с этим происшествием был опубликован в аккаунте TikTok одним из очевидцев, и с тех пор он привлёк огромное количество просмотров и комментариев. Событие произошло на борту рейса британской низкобюджетной авиакомпании EasyJet, когда самолет направлялся из Ниццы на южном побережье Франции в лондонский аэропорт Гатвик.

Борт авиакомпании EasyJet окутал туман, что вызвало переполох у туристов
Фото: openverse.org

В ролике, опубликованном пользователем с ником @marram_grass, видно, как из боковых вентиляционных отверстий начинает вырываться густой туман, а на потолке салона появляется облако. На видео пассажиры выглядят спокойными — некоторые остаются на своих местах, в то время как другие наблюдают за происходящим или обращаются к верхним багажным отсекам.

Пользователи TikTok взволнованы увиденным, но некоторые из них предоставили разъяснение ситуации, сообщает "ТУРПРОМ". Представитель авиакомпании и общественность также вмешались в обсуждение, объяснив, что таинственный туман на самом деле представляет собой безопасное явление. По словам представителя авиакомпании, это происходит из-за системы кондиционирования воздуха, которая охлаждает и конденсирует тёплый воздух снаружи. Он подчеркнул, что это абсолютно безопасно для всех на борту, и безопасность пассажиров и экипажа — высший приоритет.

Эксперты также пояснили, что подобные сцены — это нормальное явление при функционировании системы кондиционирования воздуха в жаркие и влажные дни. Такое явление уже наблюдалось ранее на борту других авиакомпаний. Это событие, несмотря на свою загадочность, подчеркнуло важность образования и информирования туристов о том, что происходит на борту самолета, чтобы избежать паники и недоразумений среди пассажиров.

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EasyJet выполнит меньше рейсов, чем планировалось
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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