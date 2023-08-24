Депутат Госдумы, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулёв попал в дорожную аварию на своём автомобиле марки Mercedes.
Гурулёв находился за рулём своего авто, когда в него на встречной полосе врезался автомобиль марки BMW. Генерал-лейтенант в отставке и бывший заместитель командующего войсками Южного военного округа не получил серьёзных травм, поэтому отказался от госпитализации.
О ДТП рассказала пресс-секретарь депутата Андрей Левинцев.
"Он двигался по своей полосе, по улице Правды. По соседней полосе, с парковки, начал выезжать автомобиль. Встречный автомобиль начал его обруливать и въехал в Андрея Викторовича. Сильно никто не пострадал. Все живы, здоровы", — цитирует слова помощника депутата Telegram-канал "Подъём".
Ранее Андрей Гурулёв рассказал о цели боёв за Купянск.
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