Партию гашиша на 2 млрд рублей изъяли у контрабандистов из Литвы

Сотрудники таможни в Ленинградской области, конфисковали у граждан Литвы партию гашиша на сумму 2 миллиарда рублей. Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила об этом инциденте 24 августа.
Скоординированные усилия Северо-Западного таможенного управления совместно с Управлением ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области привели к пресечению деятельности организованной преступной группы.
Перехват произошел, когда грузовой тягач с полуприцепом, следовавший из Эстонии, был остановлен на таможенном пункте пропуска.
При досмотре власти обнаружили 265 полимерных пакетов с наркотическими средствами, спрятанными в потайных отделениях транспортного средства.
Общий вес изъятых наркотиков составил 812 кг, а их стоимость на черном рынке превысила 2 миллиарда рублей.
В составе преступной группы были задержаны три человека, которые являются гражданами Литвы.
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