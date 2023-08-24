Партию гашиша на 2 млрд рублей изъяли у контрабандистов из Литвы

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники таможни в Ленинградской области, конфисковали у граждан Литвы партию гашиша на сумму 2 миллиарда рублей. Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила об этом инциденте 24 августа.

Фото: мвд.рф

Скоординированные усилия Северо-Западного таможенного управления совместно с Управлением ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области привели к пресечению деятельности организованной преступной группы.

Перехват произошел, когда грузовой тягач с полуприцепом, следовавший из Эстонии, был остановлен на таможенном пункте пропуска.

При досмотре власти обнаружили 265 полимерных пакетов с наркотическими средствами, спрятанными в потайных отделениях транспортного средства.

Общий вес изъятых наркотиков составил 812 кг, а их стоимость на черном рынке превысила 2 миллиарда рублей.

В составе преступной группы были задержаны три человека, которые являются гражданами Литвы.

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