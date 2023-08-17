Женщина, родившая сына в бане и выкинувшая его в мусорном пакете, задержана

В Бокситогорске (Ленинградская область) правоохранители задержали женщину, которая, предположительно, родила сына и оставила его в завязанном мусорном пакете на улице города Пикалево. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
В отношении неё возбудили уголовное дело. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
По версии следствия, подозреваемая родила сына в бане на участке в СНТ "Металлург", а затем оставила новорожденного в завязанном мусорном пакете на улице. 15 августа местная жительница обнаружила младенца и сообщила о произошедшем в полицию. Ребенка сразу же доставили в одну из региональных больниц. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.
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