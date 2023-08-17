Женщина, родившая сына в бане и выкинувшая его в мусорном пакете, задержана

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Бокситогорске (Ленинградская область) правоохранители задержали женщину, которая, предположительно, родила сына и оставила его в завязанном мусорном пакете на улице города Пикалево. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Фото: "baby bentrup" by paparutzi is licensed under CC BY 2.0.

В отношении неё возбудили уголовное дело. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

По версии следствия, подозреваемая родила сына в бане на участке в СНТ "Металлург", а затем оставила новорожденного в завязанном мусорном пакете на улице. 15 августа местная жительница обнаружила младенца и сообщила о произошедшем в полицию. Ребенка сразу же доставили в одну из региональных больниц. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

► ПОСЛЕРОДОВАЯ ДЕПРЕССИЯ: СИМПТОМЫ, СКОЛЬКО ДЛИТСЯ И КАК ИЗБАВИТЬСЯ? Депрессия после родов | Мацпен