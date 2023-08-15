Число погибших при взрыве в автосервисе в Махачкале возросло до 33 человек

Число погибших при взрыве в автосервисе в Махачкале возросло до 33 человек, сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: Скрин видео очевидцев

По данным источника, было обнаружено еще три тела на местах разбора завалов на территории АЗС и автосервиса. Таким образом число погибших в результате взрыва в Махачкале увеличилось до 33 человек.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям, родным и близким погибших.

Ранее стало известно, что следственными органами была установлена личность владельца СТО.

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