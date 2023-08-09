На Камчатке приняли обвинительное заключение против гида, по чьей вине погибли 8 человек

2:18 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На Камчатке приняли обвинительное заключение по уголовному делу, связанному с трагической гибелью туристов, которые участвовали в восхождении на вулкан Ключевская Сопка, сообщают РИА новости.

Фото: Вадим Савицкий

Иван Алабугин, гид туристической фирмы "Экстрим тайм" из Новосибирска, стал объектом обвинения. Его обвиняют в нарушении требований безопасности жизни и здоровья потребителей, что привело к неосторожной смерти более двух лиц. Это предусмотрено частью 3 статьи 238 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

По версии следствия, директор турфирмы Андрей Степанов, обладая информацией о запрете на посещение и организацию туров на вулкане Ключевская Сопка, решил разместить рекламу, пропагандируя восхождение на этот вулкан. Это стало серьезным нарушением закона и привело к печальным последствиям.

С марта по август прошлого года, десять туристов из разных регионов России включая Москву, Владимирскую, Московскую, Челябинскую области, Алтайский и Камчатский край, заключили с турфирмой договор на оказание услуг. Общая сумма, уплаченная ими за организацию туров, составила около миллиона рублей.

Июнь 2022 года ознаменовался трагедией, когда Андрей Степанов привлек Ивана Алабугина и Андрея Мищенко для сопровождения группы на восхождение на вулкан Ключевская Сопка. В ходе похода двое туристов почувствовали дискомфорт и спустились на 700 метров ниже до базового лагеря, где находился Алабугин.

Андрей Мищенко и восемь туристов продолжили подъем, но на высоте 4,4 тысячи метров они не смогли продолжить и решили вернуться. На пути обратно произошло страшное происшествие: сорвавшись с ледового склона, один человек погиб от полученных травм, а семь человек скончались от переохлаждения. В это время Алабугин с двумя туристами находился в базовом лагере, ожидая завершения тура.

В отношении Андрея Мищенко производство дела было прекращено в связи с его смертью.

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Камчатка. Ключи к вулканам | НЕИЗВЕСТНАЯ РОССИЯ