Пролежавшая мёртвой в квартире режиссёр Светлана Джимбинова оказалась вдовой Рубена Симонова

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Известного режиссёра Светлану Джимбинову нашли мёртвой в квартире в Москве. Тело постановщицы спектаклей в театре Вахтангова пролежало там там более года. Женщина оказалась вдовой режиссёра Рубена Симонова. Она числилась в злостных должниках. Постановщица спектаклей не оплатила за коммунальные услуги 156 тысяч рублей, пишет "МК".

Фото: https://t.me/breakingmash

Джимбинова родилась в 1940 году. У неё был ряд хронических недугов. Коммунальщики допустили, что она умерла в декабре 2020 года. С этого времени женщина перестала платить за квартиру. Общая сумма долга превысила 150 тысяч рублей. В декабре 2022 года "Жилищник" отсудил эти деньги, и их начали снимать с пенсионного счёта женщины. Но до 6 августа никто не задумывался, что стало с хозяйкой квартиры, пока соседи не забили тревогу.

Джимбинова была второй женой Рубена Симонова, который руководил Вахтанговским театром до самой смерти в 1968 году. Между ними была внушительная (41 год) разница в возрасте.

Джимбинова поставила три успешных детских фильма-спектакля: "Про Ивана-не-Великана", "Кот в сапогах", "Золушка". В 1985 году была премьера её последней работы я — драмы Виктора Гюго "Мария Тюдор" с Юлией Борисовой и Василием Лановым в главных ролях.

Джимбинова вышла на пенсию и перестала общаться с коллегами.

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Найдено тело Светланы Джимбиновой