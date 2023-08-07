Полиция обнаружила тело режиссёра Светланы Джимбиновой в её квартире в Москве

0:48 Your browser does not support the audio element. Культура

Известный режиссёр Светлана Джимбинова найдена мёртвой в квартире в Москве. Выяснилось, что тело постановщицы спектаклей в театре Вахтангова находилось там более года.

Фото: https://t.me/breakingmash

Соседи режиссёра вспомнили, что давно не видели её. Они пытались связаться с Джимбиновой: стучали в дверь, звонили, однако ответа не было. Тогда соседи обратились в полицию.

Сотрудниками была вскрыта дверь в квартиру. Там найден мумифицированный труп именитого театроведа на полу одной из комнат. Эксперты установили, что смерть наступила примерно в начале 2022 года.

За свою жизнь Джимбинова написала десятки работ и поставила шесть спектаклей в театре им. Евгения Вахтангова.

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