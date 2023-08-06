Под Читой поселился педофил, показывающий детям гениталии

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жители посёлка Молоковка под Читой забили тревогу из-за того, что у них поселился вышедший на свободу мужчина, который отбывал наказание за педофилию. По словам людей, обратившихся в редакцию издания "Чита.Ру", он продолжает совращать детей, на улице показывая им свой половой орган.

Фото: proza.ru

Один из жителей заявил, что против мужчины заведено уголовное дело по нескольким случаям. Он ранее был судим на 13 лет строгого режима, но через 6 месяцев освободился из-за болезни. И продолжает приставать к детям, а также ограбил продуктовый магазин.

Родители добавили, что очень боятся за своих детей и не знают, что делать, так как педофил ходит по посёлку с утра до вечера.

Глава района Михаил Шибаев рассказал корреспонденту издания, что не в курсе ситуации и никаких обращений от жителей по этому случаю не поступало.

Ранее сообщалось, что безработный из Воронежа надругался над девочками в детском лагере в Анапе.

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