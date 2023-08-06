Жители посёлка Молоковка под Читой забили тревогу из-за того, что у них поселился вышедший на свободу мужчина, который отбывал наказание за педофилию. По словам людей, обратившихся в редакцию издания "Чита.Ру", он продолжает совращать детей, на улице показывая им свой половой орган.
Один из жителей заявил, что против мужчины заведено уголовное дело по нескольким случаям. Он ранее был судим на 13 лет строгого режима, но через 6 месяцев освободился из-за болезни. И продолжает приставать к детям, а также ограбил продуктовый магазин.
Родители добавили, что очень боятся за своих детей и не знают, что делать, так как педофил ходит по посёлку с утра до вечера.
Глава района Михаил Шибаев рассказал корреспонденту издания, что не в курсе ситуации и никаких обращений от жителей по этому случаю не поступало.
Ранее сообщалось, что безработный из Воронежа надругался над девочками в детском лагере в Анапе.
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