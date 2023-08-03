Кардиолог: смерть туриста в Анапе во время катания на "банане" — просто роковое стечение обстоятельств

1:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

К.м.н., врач клинический фармаколог, кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал смерть туриста во время катания на "банане" на пляже Анапы.

Фото: Фото Pravda.ru

Врач уверен, что катание на "банане" само по себе совершенно не опасно, а причина смерти туриста вполне может быть в чём-то другом — например, оторвавшемся тромбе или ещё чём-то подобном.

"Это может случиться и на пляже, и когда он куда-то в горы пошел. Само по себе катание на "банане" не может быть каким-то опасным, потому что оно проходит допуск и разрешение использовать этот вид развлечения. Если всё правильно делать, то, как правило, никаких проблем не возникает", — сказал Кондрахин.

Кардиолог отметил, что про другие такие случае во время катания на "банане" ничего не известно, а значит, здесь речь идёт о роковом стечении обстоятельств для этого человека.

"Случилось что-то, как последняя капля в череде событий. Поэтому нельзя сказать однозначно, что это явилось причиной… Поэтому, к сожалению, это просто роковое обстоятельство, которое привело к такой трагедии", — сказал Кондрахин.

Кардиолог добавил, что есть факторы, которыми не стоит злоупотреблять и лучше их исправить. Каждый человек должен понимать, что надо соизмерять возможности организма и возможности, которые предлагаются на отдыхе в виде развлечений.

Ранее 52-летний турист из Иркутска скончался, прокатившись на водном аттракционе "Банан". Медики считают, что смерть наступила в результате сердечного приступа.

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