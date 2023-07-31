В Перу сорвался автобус с обрыва: 50 пассажиров и два водителя

0:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На северо-западе Перу пассажирский автобус сорвался с обрыва. В салоне автобуса находились 50 пассажиров и два водителя.

Фото: pixabay.com

Согласно информации, погибли не менее 15 человек. Более 20 человек доставлены в больницу.

"В автобусе, следовавшем из департамента Сан-Мартин в регион Тумбес, находились 50 пассажиров и два водителя", — передаёт ТАСС.

Что послужило причиной автомобильной катастрофы, пока неизвестно.

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