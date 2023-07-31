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В США самолёт упал на ангар в аэропорту Калифорнии

0:32
Мир

В США легкомоторный самолёт Beechcraft P35 упал на ангар в аэропорту, сообщили американские СМИ.

В США самолёт упал на ангар в аэропорту Калифорнии
Фото: pixels

Судно потерпело крушение вскоре после взлёта.

"Три человека погибли, когда самолет упал на ангар в аэропорту на юге штата Калифорния", — передаёт телеканал CBS News.

В недалеко от ангара хранились запасы баллонов с авиационным топливом. После падения самолёт загорелся, но пожарным удалось ликвидировать пламя и избежать взрыва.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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