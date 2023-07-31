В США легкомоторный самолёт Beechcraft P35 упал на ангар в аэропорту, сообщили американские СМИ.
Судно потерпело крушение вскоре после взлёта.
"Три человека погибли, когда самолет упал на ангар в аэропорту на юге штата Калифорния", — передаёт телеканал CBS News.
В недалеко от ангара хранились запасы баллонов с авиационным топливом. После падения самолёт загорелся, но пожарным удалось ликвидировать пламя и избежать взрыва.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.