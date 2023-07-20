Томича убили на Фрунзенском рынке: виной всему четыре апельсина

1:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Трагическое происшествие, произошедшее 18 июля на Фрунзенском рынке города Томск, привело к гибели мужчины и вызвало шок и недоумение среди жителей города. По официальной информации, конфликт, который закончился убийством, начался из-за апельсинов.

Фото: pixabay.com

Согласно сообщениям, подозреваемый мужчина, ранее судимый за распространение наркотиков, взял несколько апельсинов со стойки продавца и попытался уйти, не заплатив за них. Началась словесная ссора между ним и погибшим мужчиной. После подозреваемый достал нож и нанёс несколько ножевых ранений своему оппоненту, что привело к его гибели.

Скорая помощь была вызвана на место преступления, но от полученных ранений мужчина скончался. Подозреваемый в преступлении скрылся, но сотрудники полиции задержали его в Михайловской роще вечером того же дня, сообщают Аргументы и факты — Томск.

По окончанию следствия, мужчине была оглашена мера пресечения. Судья Советского районного суда решил отправить подозреваемого под арест на два месяца до 18 сентября 2023 года.

Неравнодушные томичи продолжают приносить цветы к месту гибели и выражают свои соболезнования родным и близким погибшего.

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