Чрезвычайное происшествие случилось в одном из детских садов Серова. Ребёнок выпил растворитель. Пострадавшая воспитанница дошкольного учреждения оперативно получила необходимую медицинскую помощь. По данному факту начали проверку сотрудники Следственного комитета России (СКР).
Старший помощник руководителя регионального управления СКР Александр Шульга проинформировал о том, что инцидент произошёл 12 июля. Следователи выясняют все детали ЧП: каким образом растворитель попал в группу, а также при каких обстоятельствах его выпила девочка, пишет tagilcity. ru.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский врач-онколог и хирург Иван Карасёв объяснил, как понять, что кровь в организме становится густой, и какие шаги предпринять.