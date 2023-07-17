ЧП в детском саду Серова: девочка выпила растворитель

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Чрезвычайное происшествие случилось в одном из детских садов Серова. Ребёнок выпил растворитель. Пострадавшая воспитанница дошкольного учреждения оперативно получила необходимую медицинскую помощь. По данному факту начали проверку сотрудники Следственного комитета России (СКР).

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Старший помощник руководителя регионального управления СКР Александр Шульга проинформировал о том, что инцидент произошёл 12 июля. Следователи выясняют все детали ЧП: каким образом растворитель попал в группу, а также при каких обстоятельствах его выпила девочка, пишет tagilcity. ru.

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