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РИА Новости: история самого необычного маньяка России потрясла даже опытных следователей

Происшествия

Весной 2002 года по Москве прокатилась волна жестоких нападений. Маньяк перерезал своим жертвам горло.

РИА Новости: история самого необычного маньяка России потрясла даже опытных следователей
Фото: Fotodom.ru/ REX

В марте 11 лет назад неподалёку от станции метро "Варшавская" нашли тело 20-летнего юноши. Спустя месяц в том же районе обнаружили труп 50-летнего мужчины. Свидетели утверждали, что нападавший был высокого роста, в спортивной одежде и с "женственными чертами лица". Вскоре маньяк попытался убить ещё четверых людей, однако не довёл дело до конца, и пострадавшим удалось выжить.

"На людей нападали сзади, били исключительно ножом в шею. При каждом эпизоде убийца вёл себя как акула. Сперва делал один круг, потом второй, чтобы выбрать удобный момент, когда прохожих не будет", — рассказал ветеран Московского уголовного розыска (МУР) Дмитрий Миронов в беседе с РИА Новости.

23 апреля 2002 года помощник уполномоченного был на дежурстве и заметил человека, на кроссовке которого было кровавое пятно. Дежурный решил проследовать за прохожим до его дома. Выяснилось, что там жила сотрудница Московского электронно-технологического техникума — красивая, высокая, спортивная Мария Петрова. 24-летняя девушка утром преподавала физкультуру, а по вечерам работала в фитнес-центрах.

"Почерк очень нехарактерен для женщины. Для нас по-прежнему загадка, как нормальная девушка "переродилась" в опасного убийцу", — вспоминает Миронов.

Позже Петрова объяснила, что её изнасиловали в школе, затем она столкнулась с домогательствами со стороны пожилого тренера в техникуме. Тогда у девушки появилось желание отомстить и причинить боль кому-то другому.

24-летнюю спортсменку осудили по двум статьям: "Убийство" и "Покушение на убийство". Сейчас преступница находится в психиатрической клинике.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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