Минэнерго Украины: ряд областей частично обесточены после ударов

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Артиллерийский удар, произведенный в ходе боевых действий между армиями России и Украины, стал причиной отключения одного из энергоблоков ТЭС. В связи с этим жители несколько областей киевского режима остались без электричества. Об этом сообщает Министерство энергетики страны.

Фото: РИА Новости

"После артиллерийского удара по одному из энергетических объектов в Донецкой области было аварийное отключение энергоблока ТЭС. Обесточена угольная шахта".

Ведомство также перечислило территориальные части Украины, которые остались без электроснабжения, в их число вошли: Сумская, Черниговская, и Харьковская области. К текущему моменту происходят восстановительные работы.

Это не единственный случай, когда жители Украины оставались без жизненно необходимых ресурсов. Так, ранее сообщалось о повреждении важного оборудования на одной из станций украинского энергохолдинга "ДТЭК", который отвечает за теплоснабжение.

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