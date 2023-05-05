Артиллерийский удар, произведенный в ходе боевых действий между армиями России и Украины, стал причиной отключения одного из энергоблоков ТЭС. В связи с этим жители несколько областей киевского режима остались без электричества. Об этом сообщает Министерство энергетики страны.
"После артиллерийского удара по одному из энергетических объектов в Донецкой области было аварийное отключение энергоблока ТЭС. Обесточена угольная шахта".
Ведомство также перечислило территориальные части Украины, которые остались без электроснабжения, в их число вошли: Сумская, Черниговская, и Харьковская области. К текущему моменту происходят восстановительные работы.
Это не единственный случай, когда жители Украины оставались без жизненно необходимых ресурсов. Так, ранее сообщалось о повреждении важного оборудования на одной из станций украинского энергохолдинга "ДТЭК", который отвечает за теплоснабжение.
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