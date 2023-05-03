Украинский теракт на железной дороге привёл к разливу селитры в Брянской области

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В сошедших с рельсов вагонах в Брянской области была селитра — опасный для здоровья химический компонент. Сообщается о её разливе на ограниченной территории.

Фото: ya.ru

В результате очередного теракта украинских боевиков в Брянской области с рельсов сошёл поезд с 20 вагонами. В результате этого происшествия никто не пострадал, однако движение на одном из участков приостановлено. По словам губернатора региона Александра Богомаза, сход локомотива и вагонов с рельсов произошёл из-за срабатывания взрывного устройства.

Собеседник РИА "Новости" заявил, что на месте схода локомотива и вагонов зафиксирован разлив селитры. Там уже работает мобильная лаборатория Роспотребнадзора, которая взяла пробы воздуха, почвы и воды.

Эти пробы забирались как на месте аварии, так и в непосредственной близости от находящихся рядом населённых пунктов. Пока экспресс-анализы показали, что превышения уровня вредных веществ в воздухе не обнаружено.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Самые громкие теракты на транспорте / видео с места происшествий