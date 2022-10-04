Житель Абакана потерял 300 тысяч рублей при попытке устроиться на удалёнку

Поиски удалённой работы закончились для жителя Абакана полной неудачей и потерей денег.

Как пишет newkhakasiya.online, абаканца подвела его доверчивость и незнание элементарных правил интернет-безопасности.

Пострадавший рассказал, что увидел объявление о вакансии в интернете, после чего связался с "работодателем" по указанным там контактам.

Аферисту удалось убедить соискателя завести кредитную карту на 110 тысяч рублей, после чего абакинец под воздействием уговоров оформил ещё одну карту для перевода будущей "зарплаты". Итог переговоров с "работодателем" оказался для жителя Абакана печальным — он лишился в общей сложности 300 тысяч рублей.

Обманутый соискатель написал заявление в полицию. В отношении мнимого работодателя возбуждено уголовное дело.