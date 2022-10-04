Поиски удалённой работы закончились для жителя Абакана полной неудачей и потерей денег.
Как пишет newkhakasiya.online, абаканца подвела его доверчивость и незнание элементарных правил интернет-безопасности.
Пострадавший рассказал, что увидел объявление о вакансии в интернете, после чего связался с "работодателем" по указанным там контактам.
Аферисту удалось убедить соискателя завести кредитную карту на 110 тысяч рублей, после чего абакинец под воздействием уговоров оформил ещё одну карту для перевода будущей "зарплаты". Итог переговоров с "работодателем" оказался для жителя Абакана печальным — он лишился в общей сложности 300 тысяч рублей.
Обманутый соискатель написал заявление в полицию. В отношении мнимого работодателя возбуждено уголовное дело.
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